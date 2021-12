El particular motivo por el cual Ángel de Brito se reunirá con Marcelo Tinelli en Punta del Este

Desde que anunció su salida de El Trece, Ángel de Brito decidió mantener en secreto sus próximos planes laborales. Sin embargo, en los últimos días comenzó a correr el fuerte rumor de que el periodista estaría por firmar contrato con Telefe.

En este contexto, y tras anunciar de manera sorpresiva el fin de LAM por la pantalla de El Trece, muchos se preguntan qué hará de Brito durante los próximos meses. Conocido por su obsesión por el trabajo, ¿cuáles serán los planes del conductor durante el tiempo que esté alejado de las cámaras?.

Lo único concreto es que el próximo 31 de diciembre será el último programa de LAM. Entre despedidas y divertidas anécdotas, las "angelitas"quisieron saber qué será de la vida del periodista hasta que defina su futuro televisivo.

Así fue como el periodista contó al aire que planea una reunión con todas sus panelistas para despedir el 2021, y luego partirá a las playas de Punta del Este. Además, agregó que se verá con su ex compañera de jurado de ShowMatch, Guillermina Valdés, que ya se encuentra junto a Marcelo Tinelli disfrutando de las playas del país vecino.

Noticias Relacionadas Dónde está Marcelo Tinelli y en compañía de quién

"Me voy a Uruguay unos días. Me voy a encontrar con Marcelo no para hacer algo de negocios sino porque Guillermina me prometió un asado que me prometió todo el año y que me lo va a pagar allá", aseguró Ángel con su particular humor.