Yanina Latorre se despidió de LAM entre lágrimas con una llamativa reflexión sobre sus peleas

Mientras se aproxima el definitivo final de Los ángeles de la mañana (El Trece), previsto para el próximo 31 de diciembre, sus panelistas continúan su despedida y este jueves fue el turno de Yanina Latorre, la más polémica de las "angelitas" que se despidió entre lágrimas con una llamativa reflexión sobre sus peleas.

“No, no puedo hablar. Acá trabajamos, pero nos divertimos... Sos como un hermano para mí [refiriéndose al conductor Ángel de Brito], aprendí todo con vos, pude sacar lo mejor de mí. Hay muy pocos tipos generosos como vos. LAM sos vos y yo soy gracias a vos”, expresó muy conmovida Yanina Latorre.

Luego la panelista agregó: “Acá tuve la primer crisis de mi matrimonio, me contuvieron, me ayudaron. Andrea (Taboada) cuando me pasó eso fue una hermana, todo el tiempo juntas. Acá se comparte todo, se disfruta, hay mucho laburo, estamos locas, pero no estamos locas. Creo que no pasó esto con ningún otro programa. LAM es una marca registrada, todas quieren ser angelitas. No puedo creer que se termine. Son seis años de trabajo, en donde crecimos mucho. La gente cree que es un chiste que termina. Creo que acompañamos a mucha gente".

Sobre su polémica participación a lo largo de los años en LAM, Yanina Latorre aseguró: "Me gusta mucho discutir, soy honesta, creo que los juicios que me estoy comiendo es porque al otro le jode lo que yo digo".

Finalmente, al referirse a los escandalosos choques que protagonizó frente a cámararas, Yanina Latorre lanzó un llamativo argumento: “Las peleas me dan años de vida, ¿con quién voy a pelear ahora? Me encanta ese poder de mirar a la cámara y poder soltar”.

Además, rescató a Analía Franchín como su mejor socia durante los años en que ha estado al aire LAM, y fiel a su estilo, Yanina Latorre disparó artillería pesada contra Nancy Pazos, a quien definió como su peor compañera: “Es nefasta, mentirosa, cizañera. Se hace la defensora de las mujeres y es una feminista mentirosa. No discute con fundamentos”, sentenció con dureza.