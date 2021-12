Revelan una devastadora noticia sobre la salud de Lía Crucet

Desde hace unos años, la salud de Lía Crucet ingresó en un paulatino declive mientras desde su entorno familiar se multiplicaron los cruces entre la pareja y la hija de la popular cantante.

Y ahora, Tony Salatino, representante y marido de Crucet aseguró que no tiene otro camino que seguir los consejos que le dieron los psiquiatras de la artista que vive en Mar del Plata. Debido al desalentador e irreversible panorama de su cuadro, Lía deberá ser internada en un geriátrico.

“Fue la recomendación que me dio el psiquiatra lamentablemente, porque esto ya no tiene retorno, y lo voy a tener que hacer, no me queda otra, voy a buscar algo cerca, pero por el momento sigue en casa”, comentó Salatino en diálogo con Teleshow.

Luego, el hombre agregó: “Es una desgracia, ya más no se puede hacer. Las habitaciones acá estan arriba y la traje acá abajo porque no puede caminar mucho por la operación de la cadera. Es lo que nos tocó, y aunque yo no tengo ningún apuro la internación es la única alternativa que me sugirió el médico, así que es muy doloroso, pero es así”.

En agosto, Lía Crucet había compartido un video en las redes sociales que alarmó a sus miles de seguidores por la desmejorada apariencia de la cantante que padece de demencia frontotemporal y bajó más de 40 kilos en los últimos meses.