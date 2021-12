Preocupación por el posible contagio de covid-19 de Mirtha Legrand

Claudio Cosano dio positivo de coronavirus y se encendieron las alarmas por el posible contagio de Mirtha Legrand. El fin de semana, el modisto estuvo presente en los estudios de eltrece durante el rodaje del regreso de la diva a la televisión.

Aunque el ciclo realiza testeos de covid-19 de forma obligatoria a todos los que ingresan al estudio, Cosano dio negativo en su momento. Esto tranquiliza en parte a los familiares de Mirtha, ya que el rango de días da una suerte de seguridad.

Tras conocerse la noticia del test positivo del modisto, muchos se mostraron nerviosos por el contacto estrecho que habrían tenido durante el día sábado. Varias imágenes publicadas por Claudio lo demuestran.

Claudio Cosano junto a Mirtha Legrand el día de su regreso. Foto: Instagram @claudiocosano

Recordemos que Mirtha volvió a la televisión el sábado pasado para despedir el 2021 tras un año y medio alejada de la pantalla chica. Entre los invitados de honor estuvieron el actor y productor de cine argentino Ricardo Darín; el músico y cantante Diego Torres; el conductor de TV y revelación del año por el éxito de 100 argentinos dicen Dario Barassi y Jey Mammon, la nueva figura de América TV.

La irrupción del coronavirus sumió a la madre de Marcela Tinayre en un panorama complicado, dado que tuvo que redoblar los cuidados por su edad y desde marzo del 2020 que prácticamente se ausentó de la televisión, para darle la posta a su nieta, Juana Viale.

En un tramo del programa, la producción le preparó un tape con un repaso extenso de su carrera, con imágenes de toda índole, hasta de los primerísimos almuerzos. Un compendio que caló hondo en las fibras íntimas de Legrand, que al divisar las imágenes sintió miles de emociones.

Al regreso del video, Mirtha se secó las lágrimas, intentó hablar a pesar del nudo en la garganta y dijo: "Les he dado mi vida. Me parece mentira todo lo que he vivido. Es un homenaje muy lindo, cariñoso", reveló emocionada.