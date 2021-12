Griselda Siciliani habló de los verdaderos motivos de su separación de Adrián Suar

Griselda Siciliani se refirió a su relación con Adrián Suar a cinco años del final de la pareja. Fue la actriz quien reveló los motivos de su separación durante su participación en Los Mammones, ciclo que conduce Jey Mammón por la pantalla de América.

"Uno tiene muy vistas las separaciones más tortuosas, pero también hay otro tipo. Si tenés hijos, está bueno elegir ese camino. Tratamos de consensuar por el bien de los tres y especialmente el de Margarita. Es fuerte tener un hijo", explicó refiriéndose a la excelente relación que mantiene con su ex.

Por último, agregó: "No sé si hay algo que tengo de confianza por una red familiar, pero no lo siento como un fracaso. Yo digo esto muy cancheramente porque me tocó una buena persona, pero hay gente que de golpe se vuelve desconocida".

Recordemos que la historia de amor entre la actriz y el productor televisivo duró casi diez años. Si bien se conocieron en 2005, la relación se formalizó en 2008. Hasta que en 2016 llegó el final de la relación.

Además, ese año Siciliani fue la figura indiscutida de Telefe al protagonizar Educando a Nina, que claramente arrasó con la ficción de Suar en la pantalla de El Trece, Los ricos no piden permiso, por lo que también se habló de una suerte de guerra de egos.

Lo cierto es que, aunque muchos pensaban que la actriz había conocido al productor trabajando, el primer encuentro entre ambos se dio mucho tiempo antes y en un marco totalmente inesperado. Durante la charla con Jey dio detalles de ese momento, en el que reconoció haberle pedido un autógrafo a su ex, quien por entonces ya había trabajado en Pelito aunque ella no lo reconocía.

"Era muy difícil acceder a Lucho, siempre estaba rodeado de gente", empezó diciendo Siciliani en alusión al personaje de Pablo Rago. Y siguió: "Yo tenía nueve años, la edad de mi hija. Y no podía llegar a él. Pero había otros, entre ellos, uno que era Suar. Y bueno, le fuimos a pedir un autógrafo a él que estaba más o menos vacío...Pero no sabía quién era", reconoció Griselda.

"Pero bueno, tampoco a mí me importó mucho porque el tema era Pablo....Igual lo vi a Lucho de cerca, no me pude acercar pero lo vi", aseguró. ¿Qué hizo con el autógrafo que le firmó Adrián? "Lo tiré, creo. Era un papeluchito", contó.