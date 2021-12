El particular mensaje de Jorge Rial para anunciar que tiene coronavirus

A medida que los casos de coronavirus van nuevamente en crecimiento en nuestro país, las figuras de la farándula no quedan fuera del flagelo que sigue azotando al mundo, y esta vez es el turno de Jorge Rial, quien se volcó a su cuenta de Twitter para confirmar que se contagió de coronavirus con un particular mensaje.

"Como muchos, pensé que el virus ya no me iba a alcanzar. Pero el COVID no hace excepciones. Gracias a que estoy con vacunación completa transito con síntomas leves la enfermedad. La falta de olfato fue el alerta. Por eso, ¡sigan cuidándose y vacúnense! Por ustedes y los demás", expresó el conductor.

El mensaje de Jorge Rial anunciando que dio positivo de Covid.

A su vez, consultado por Rodrigo Lussich, Rial informó que su esposa, Romina Pereiro, dio negativo en el test de Covid. Además, comentó que se siente bien y que transitará la enfermedad aislado. Recordemos que la pareja de Jorge Rial había dado positivo de coronavirus en febrero, y cursó su cuadro sin nintún tipo de dificultad.

Además de Jorge Rial, recientemente se confirmaron otros casos de Covid en la farándula, entre ellos Iván de Pineada y Claudio Cosano, el contagio del último generó alarma ya que el diseñador estuvo el sábado pasado con Mirtha Legrand vistiéndola para su gran regreso a la televisión.

Este martes, Jorge Rial y Romina Pereiro habían sido noticia en los medios al irrumpir en la red con un desesperado anuncio.