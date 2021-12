Tras desvanecerse frente a cámaras, Silvina Escudero revela la verdad sobre su salud

Silvina Escudero está culminando un año importante en su carrera, tanto en su rol de panelista en Los Mammones (América), como en su próxima incorporación al éxito teatral Sex. Y ahora, a meses de descompensarse frente a cámaras, la bailarina reveló en una entrevista la verdad sobre su salud y habló de sus planes a futuro.

Entrevistada por Liliana Podestá en LA NACION, Escudero se refirió al episodio en el que se la vio salir del aire mientras se desarrollaba una de las emisiones de Los Mammones. "Me desvanecí porque tengo un problema en la espalda, tengo rectificación de columna, de lumbar y cervical y pinzamientos, principios de hernia, todo por el baile. Y cuando estoy pasada y con entrenamientos fuertes, a veces me baja la presión, pero es algo con lo que vivo desde siempre. Me ha pasado otras veces en el aire y supe manejarlo pero esta vez me bajó mucho la presión", confesó la integrante de Los Mammones.

Silvina Escudero en Los Mammones.

Con respecto a su futura participación en Sex, la obra de Jose María Muscari, Silvina Escudero reflexionó sobre la forma en la que afronta trabajar exhibiendo su cuerpo. "En Showmatch con 40 puntos de rating bailaba con un hilo dental. Creo que hice el striptease más zarpado, y hasta Moria (Casán) me dijo que era triple X. Obvio que no es lo mismo a los veintipico que a los treintilargos", se sinceró.

Silvina Escudero

Cuando le preguntaron sobre las posibilidades de contemplar convertirse en madre en el futuro, Silvina Escudero remarcó: "La Mona Giménez le dijo a una vez a Carlos Tévez, cuando jugaba en las inferiores de Boca, que al año siguiente iba a jugar en la primera y en cuatro años en la Selección. Y a mí me dijo que iba a tener un hijo en el 2022. No estoy ni buscando, por ahora. Ser tía es maravilloso y yo soy mamá de Mulata y de mis bebes hermosos (sus perros). Cuando era chica soñé un montón de cosas que se cumplieron y otras no, y una tiene que aceptar que no se puede tener todo lo que se anhela y en el tiempo que una quiere, sino cuando el universo y Dios proveen. Me encantaría ser mamá pero quizá suceda en dos, tres o cuatro años".