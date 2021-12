La nueva confesión de Chano Moreno Charpentier que impactó a todos

Chano Moreno Charpentier estuvo invitado a Los Mammones (América). A cuatro meses de haber salvado su vida de milagro, tras recibir un balazo por parte de un policía en un confuso episodio, el músico se mostró animado y respondió a cada una de las preguntas que le realizó Jey Mammón.

Pero de todas las anécdotas que contó, hubo una en particular que impactó a todos los televidentes. "Fui en cana una noche en Nueva York", reveló el cantante sin vueltas.

El contexto de lo sucedido fue muy particular. En abril de 2016, Chano decidió hacer un reality. En ese contexto, arregló un viaje a Nueva York al que invitó a algunas personas, pero una de esas noches terminó preso. "Nos pasó de todo. Un delirio, la compañía me pagó los pasajes. No me querían pagar los videoclips, pero me pagaron los pasajes de Esmeralda, mi psicólogo, mi psiquiatra José Capece y dos personas más que filmaban", contó.

"Fui en cana una noche en Nueva York y me dije ‘de esta no vuelvo más’. Tuve un problema con un vecino porque estaba fumando en la habitación. Y me acuerdo que se lo oculté a todos. Me llevaron porque sonó una alarma de humo", recordó Chano.

Además, Chano habló sobre su amistad con Jorge Lanata. La buena onda entre cantante y periodista va mucho más allá de las diversas entrevistas que protagonizaron. "Para muchos él es un tipo político, pero mi amistad con él radica en otra cosa. A él le gusta mucho el arte, la música, la escritura... es alguien que entrevistó a Jorge Luis Borges. Le aburre la política", sostuvo.

"Ahora me invitó a Punta del Este, pero yo me cuido en Año Nuevo. Es una fecha difícil para mí, mi vieja quiere que me quede. A la gente que tiene el problema que yo tengo, las fechas le pegan mal", aseguró.

"Lo conocí porque me invitó a tocar con Tan Biónica a su programa. Nos fuimos haciendo amigos, es una persona que yo quiero mucho. Me ayudó mucho en la etapa anterior, cuando me pasó lo que me pasó. Es una gran persona", concluyó.