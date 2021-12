La terrible frase de Dalma Maradona contra Verónica Ojeda: "Arruina todo lo que..."

Dalma y Gianina son las hijas que tuvo Diego Armando Maradona con Claudia Villafañe. Las primeras en llegar a este mundo, las que todos recordarán por la gran frase del ídolo futbolístico “te lo juro por Dalma y Gianina” y también por los tatuajes que él tenía en su cuerpo con los nombres de cada una de ellas.

La vida del Diez siempre fue muy cuestionada. Por un lado, por los hijos que fueron apareciendo a lo largo de los años y también por sus relaciones amorosas luego de su divorcio, entre ellas con Verónica Ojeda.

Dalma y Gianina nunca tuvieron buena relación con la mamá de su hermano pero siempre intentaron acercarse por respeto a su progenitor. Sin embargo, según las versiones que se conocieron, nunca les permitió estar cerca de su padre ni tampoco de su hermano.

Ojeda y Maradona tuvieron un hijo, al que llamaron Diego Fernando y que hoy en día tiene los rasgos muy parecidos al de su padre. Pasaron varios años juntos, viviendo en distintos lugares del mundo, pero tuvieron un final con separación polémica, como nos tenía acostumbrados Diego.

El conflicto entre las hijas de Diego Maradona y la ex novia del mismo nunca tuvo fin. Éste se acrecentó en el momento que se produce la pérdida física del goleador histórico de nuestro fútbol argentino. Entre tanto dolor, Verónica Ojeda quiso sacarle todas las herencias que les correspondía a Dalma y Gianina.

En relación a esto, la hija mayor del Diez asumió: "Con Ojeda no tengo diálogo alguno. Arruina todos los vínculos que exige. Ella sabe perfectamente todas las deudas que hay con la AFIP". Y agregó: "Esta tipa me cansa. Sigue diciendo boludeces. Dice que nosotras cobramos, pero el dinero lo cobró la sucesión para pagar la fortuna que se debe en AFIP”.

En su defensa, Verónica Ojeda contestó: "Cobraron 30 mil dólares por contrato. Yo dije que de mi parte iba a desistir porque me parecía una falta de respeto. No porque yo no necesite el dinero, todo lo contrario, sino porque cobran eso siendo un homenaje, ahí hay un negocio. Se contradicen".

La que prefiere mantenerse al margen de este conflicto sin fin es Gianina, ya que confía en la capacidad e inteligencia de su hermana para darle una conclusión a todo esto y además tiene bajo perfil y no suele mostrarse en los medios de comunicación como si su hermana que está trabajando en un programa radial.