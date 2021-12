La categórica reacción de Ricardo Darín cuando le preguntaron por el difícil momento que atraviesa el país

Ricardo Darín fue uno de los invitados de honor al regreso de Mirtha Legrand a la televisión que se produjo el sábado en la noche. Al salir del estudio, el popular actor dialogó con la prensa y pasó un tenso momento cuando un periodista le preguntó sobre el difícil momento que atraviesa el país.

Sobre la peformance de la legendaria diva en su vuelta a la pantalla chica, Darín expresó: “Estuvo genial. Ella increíble, fantástica, extraordinaria. Empezó, según ella dijo, un poquito nerviosa y es lógico y terminó muy contenta, feliz y tranquila. Tenía la incertidumbre de la vuelta, pero la pasó bien. Todos ayudamos a que eso sea así”.

Además de Ricardo Darín, otras importantes figuras del espectáculo como Diego Torres, Darío Barassi y Jey Mammon; participaron de la emisión de La noche de Mirtha (El Trece). “Contento de haber sido invitado en su regreso. Acompañarla en este momento, más allá del afecto que uno sienta por ella, en este caso en particular es un agradecimiento eterno por todas las veces que nos hizo la gamba toda vez que uno necesitó promocionar, contar algo y demás. Ella siempre estuvo dispuesta”, reconoció Darín.

Finalmente, un cronista sorprendió al actor con una pregunta sobre la difícil situación del país. “Cómo vivís este momento tan particular de la Argentina?, con la economía, la pandemia...”, lanzó un cronista de Intrusos (América). Sin dudarlo ni un instante, Ricardo Darín optó por eludir la respuesta de manera categórica. “No, no, no. No lo vivo”, lanzó para evitar el tema.