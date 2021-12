La sorpresiva noticia que entristece a los seguidores de Joan Manuel Serrat

Joan Manuel Serrat anunció su decisión de retirarse de los escenarios con una última gira. "Después de una inactividad forzosa, obligada por la pandemia global de covid-19, Joan Manuel Serrat regresa a los escenarios con una última gira, 'El vicio de cantar 1965-2022', con la que quiere despedirse personalmente del público con el que ha compartido vida y canciones durante más de medio siglo", señaló la discográfica Sony Music en un comunicado.

La despedida dará comienzo en el Beacon Theater de Nueva York el 27 de abril de 2022 y finalizará en el Palau Sant Jordi de Barcelona el 23 de diciembre, añadió el texto. El 8 de diciembre se dará a conocer información más detallada sobre los conciertos y sus fechas.

Tras las repercusiones por la noticia, el músico de 77 años dio una entrevista con El País explicando las razones de su retirada después de 65 años de carrera. "He decidido despedirme en persona. No me gustó sentirme despedido por una plaga", comentó.

Sobre los motivos por los cuales decidió abandonar los escenarios, comentó: "El encierro al que nos llevó esta pandemia provocó la imposibilidad de continuar el oficio de cantar en público. Y, también, por la necesidad de recuperar la vida familiar, cumplir con cuestiones íntimas y necesarias. Hay un tiempo para cada cosa. Han sido los hechos que fueron ocurriendo después de aquella caída de Joaquín Sabina que nos obligó a abandonar una gira en febrero de 2020. Luego vino la covid… Las dificultades fueron distanciándome. Estaba cada vez más lejos de la actividad que hacía, y aunque no desde el sentimiento, lo cierto es que también estaba inevitablemente alejado de la gente. Lo que he decidido es despedirme en persona, con el público enfrente, lleno de gratitud y alegría", agregó.