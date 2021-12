La destrozó: la fuerte crítica de Estefanía Berardi a la mamá de Wanda Nara

Si hay alguien que está tomando mucho terreno en el mundo del espectáculo por sorprender con información "bomba", involucrarse con las noticias más jugosas del momento y, sobretodo, por no tener miedo en decir lo que piensa, es Estefanía Berardi.

La panelista que genera polémica cada día en "Mañanísima", el programa que conduce Carmen Barbieri por Ciudad Magazine, fue una de las primeras en revelar, algunos meses atrás, información muy “picante” sobre la separación de Benjamín Vicuña y la China Suárez.

Fue ella quien hizo pública la noticia de la supuesta amante del actor, aquella moza cordobesa de la cual no se supo más nada, así como tampoco se conoció si efectivamente aquel encuentro se concretó.

Cuando llegó el Wandagate, Estefanía no se quedó atrás. Ahora, tras estrenarse la ansiada entrevista de Wanda Nara con Susana Giménez, donde la empresaria contó toda su verdad por un pago de 50 mil dólares, hubo un comentario que no le gustó nada y no lo dejó pasar.

Wanda reveló en aquel encuentro íntimo en París que cuando su mamá, Nora Colosimo, se enteró que la tercera en discordia en la pareja de ella con Mauro Icardi era la China Suárez salió a defenderlo.

En vez de ponerse en el lugar de su hija, o de cualquier mujer engañada, le dijo “que lo que más quería era darle un abrazo a Mauro”, a lo que Wanda le respondió “¿de qué lado estás?”.

Además, la empresaria continuó diciendo que su mamá le dijo también que Mauro era un muy buen chico y que ella tenía que abrir su cabeza. Fueron todos esos comentarios los que enfurecieron a Estefanía Berardi, quien no se quedó callada y dijo de todo.

“En vez de bancar a la hija, porque él se mandó una cagada, lo bancó a él”, descargó la ex participante de Combate indignada en el programa de Barbieri.

También expresó que le parecía una pavada eso de querer abrazarlo a él: “¿Cómo vas a querer abrazar a su esposo cuando está mal Wanda?”.

Recordemos que fue Nora quien, cuando Wanda anunció su reconciliación con Icardi a través de un extenso posteo en redes sociales, salió a celebrar la decisión de su hija con un llamativo mensaje.

"¡Ahora soy feliz! ¡Los amo! Cada uno en privado fue sabiendo mi opinión y mi dolor. Los amo con todo mi corazón”, escribió la madre que hizo enojar a Berardi y, sin dudas, a un gran número de mujeres.