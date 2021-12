Así será la casa circular que se está construyendo Juana Viale y su pareja

Juana Viale comenzó a construir la casa de sus sueños. Junto a su actual pareja, Agustín Goldenhorn, tomaron la decisión de irse a vivir juntos. El nuevo hogar de la conductora será circular y tendrá enormes ventanales. Además, por las imágenes que compartieron en las redes sociales se puede ver la planificación de una gran pileta y un extenso jardín.

Fue Agustín quién compartió algunas imágenes del proyecto en su cuenta de Instagram. "Nuestra casa. Todo es circular. Todo viene, todo va", escribió en un papel que depositó en los cimientos de la casa.

Cabe recordar que la pareja formará una familia ensamblada. Él ya es padre de Mila y Silvestre; mientras que Juanita es mamá de Silvestre y Alí, fruto de su relación con Gonzalo Valenzuela; y de Ámbar, la hija que tuvo con Juan de Benedictis. Aunque ella es muy reservada con su privacidad, en una entrevista contó detalles de cómo conoció a su actual pareja.

"Yo volvía de Córdoba de un evento y mi vieja estaba comiendo con unos amigos en un restaurante cerca de Aeroparque. Me dice: ‘Si estás cerca, pasate’. Yo, ofuscadísima con la vida, medio gruñona, le digo: ‘Bueno, tienen a alguien para presentarme, bien, pero que dure más de tres meses’", comenzó recordando.

"Vive cerca de donde yo vivo. Cuando salgo me mira y me dice: ‘Sos vos’. ‘Y sí, hace 37 años que soy yo’, le dije. Me mató, estaba re canchero. Fuimos a comer. Era un domingo y yo estaba sola con mis hijos. Ámbar estaba estudiando con una amiga, le dije: ‘Salgo dos minutos, me voy a tomar un vino con una amiga’, una mentirita piadosa", reveló sobre su primera salida.