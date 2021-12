¿Lo descubrió con otra? Natalie Pérez sepultó a Chano Charpentier: "No soy..."

Chano Charpentier y Natalie Pérez fueron noticia la semana tras la bomba que lanzaron desde LAM. "Están saliendo. Se empezaron a escribir cuando él estaba internado. Cruzaron muchos mensajes y pegaron mucha onda", reveló la panelista Maite Peñoñori.

"Arrancaron a conocerse y se ven en la casa de ella. Están muy enganchados. Me dicen que él está muerto de amor por ella, enamoradísimo. Se siguen en redes. En las fotos, él le clava el corazón", agregó.

Luego de las repercusiones por la información, desde el programa que conduce Ángel de Brito compartieron la primera foto de los artistas compartiendo un almuerzo, potenciando los rumores de romance.

Ahora, la cantante sorprendió a todos sus seguidores al compartir varios posteos picantes en las redes. "Me desconcentré. Así soy. Quizás, mientras me distraigo, me rompen el corazón", dicta el mensaje que compartió la artista, el cual fue viralizado por la cuenta @chusmeteando.

Luego, la joven lució una remera que contenía una frase que despertó todo tipo de especulaciones. "I’m not a second choice" ("No soy segunda opción").

Todo parece indicar que Chano estaría saliendo con una modelo de 23 años llamada Sofía Santos. Fue la periodista Pilar Smith quien contó detalles de la polémica: "Los rumores ahora hablan de que Chano estaría empezando algo con una influencer y modelo de 23 años que se llama Sofía Santos. Incluso los vieron a los besos en un evento, en un recital, pero que se den besos quizás no quiera decir nada, o por ahí sí, quién sabe. Parece que ella es muy muy bonita y que lo de Natalie, como yo les dije, no era romance, sino otra cosa".