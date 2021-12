La pésima noticia que recibió Darío Barassi durante su último programa

Llega fin de año y varios conductores comienzan a despedirse de sus audiencias para disfrutar de sus merecidas vacaciones. En este sentido, Darío Barassi finalizó el último programa del año de 100 argentinos dicen (eltrece) con el humor que tanto lo caracteriza, pero un imprevisto lo sorprendió al cierre del ciclo.

En la edición del viernes decidió disfrazarse para despedir el año. Así fue como Darío reclamó a su producción que le alcanzaran su ropa veraniega. Comenzó quitándose el saco para ponerse por encima de la camisa blanca otra estilo hawaiiana. A continuación, intentó ponerse una malla roja arriba del pantalón de vestir pero, como no pudo.

Tras una pausa publicitaria, Barassi apareció en bermudas y descalzo, listo para un día de playa. Pero no todo terminó ahí. Ante la última respuesta de un participante, sus asistentes y productores entraron al estudio para cambiar el decorado con una reposera, una sombrilla de colores y hasta una heladerita.

"Nos vamos de vacaciones. Me gusta, me gusta eso. Bueno, lo típico. Gracias a los anunciantes, nos vamos de vacaciones", comentó. Pero una noticia de último minuto cambiaría sus alegres planes: el domingo debe volver a trabajar ya que se realiza el especial con famosos.

De una enorme felicidad pasó a una mueca de enojo: "No Mariana, escuchame una cosa, no me podés decir esto. ¿De verdad tenemos que hacerlo? Mirá como nos vestimos y lo que hicimos. Se supone que nos íbamos de vacaciones", reclamó.

"Me encanta hacer el programa, nos vemos el domingo. Qué placer, disfruto mucho este show. Tengo muchas ganas de hacer el especial famosos del domingo", expresó resignado.