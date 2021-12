Todas las novias famosas que tuvo Facundo Arana

Facundo Arana se convirtió en uno de los argentinos más queridos. Esto se debe a que formó parte de producciones muy exitosas; además de esto, también es considerada una persona muy honesta y siempre conquista a todos los espectadores con su sonrisa.



El actor ganó mucha fama al formar parte de novelas muy exitosas. Entre ellas se encuentran Chiquititas, Muñeca Brava, Yago, pasión morena, 099 Central, Padre Coraje, Vidas robadas, Farsantes, y muchas más.



En cada interpretación, el actor siempre dio lo mejor de sí y terminó cautivando al público. Muchos de sus personajes se convirtieron en los favoritos de los espectadores, y continúan siendo famosos en la actualidad.



Con la misma facilidad que se ganó el apoyo y los aplausos de los televidentes, el intérprete también se ganó muchos suspiros por su belleza. Con sus cabellera larga, sus ojos claros y su sonrisa, ¿el intérprete también se adueñó del corazón de algunas famosas?



Fuente: Instagram - facundoaranatagle

Las novias famosas de Facundo Arana

Aunque sea una celebridad de bajo perfil y siempre esté enfocado en los deportes extremos, Facundo Arana mantuvo relaciones con tras famosas del mundo del espectáculos. Algunos de estos romances no terminaron nada bien.



Una de las novias famosas que ha tenido el actor es Isabel Macedo, reconocida actriz que también se destacó en diferentes novelas argentinas. En aquel entonces, parecían una de las parejas más sólidas del ambiente.



Sin embargo, el gran amor que se tenían llegó a su fin abruptamente. Estuvieron juntos y acompañándose durante 10 años, pero su relación terminó cuando apareció la modelo María Susini en la vida del intérprete.



Después de una década, Macedo habló sobre el romance que mantuvo con el actor. La actriz reveló que en aquel entonces decidió enfocarse en sí misma y trató en convertirse en una mejor versión.



Durante la entrevista, le consultaron si mantenía una relación de amistad con Facundo Arana después de todos estos años. Sin embargo, la intérprete respondió que no... aunque sí admitió que es amiga de otros ex. “Pero con él no somos amigos, para nada", agregó.



Si hablamos de novias famosas que conquistaron por completo al actor, no podemos pasar por alto a María Susini. Desde el momento en que la conoció, el intérprete sabía que ella era la mujer de sus sueños y no se equivocó.



El primer encuentro surgió gracias a amigos que tenían en común. En dos oportunidades distintas, ambos amigos le dijeron que “habían encontrado la mujer perfecta para él“. Después de tantas vueltas, Facundo Arana accedió a conocerla.





Durante una reunión entre amigos, María apareció en el lugar con la mano lastima. Según reveló el actor, él accedió a curársela y luego la invitó a tomar un café. Desde aquel entonces, la historia de amor entre ambos no tuvo fin.



La modelo se convirtió en la esposa del actor en 2012. El amor que sienten es tan grande que decidieron formar una familia. De esta manera, fruto de esta gran pasión nacieron tres hijos: India y los mellizos Yaco y Moro.



¿Conocías sus novias famosas?