Por qué la Primera Dama, Fabiola Yáñez, se animó a denunciar a Fabián Gianola

La valentía de varias mujeres generó el marco para que Fabián Gianola se encuentre en pleno proceso judicial, que alcanzará el viernes el carácter de indagatoria al ser convocado por la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres.

El actor arrastra una serie de denuncias, principalmente de parte de Fernanda Meneses y Marcela Viviana Aguirre, por abuso sexual, en torno a situaciones que vivieron en diferentes épocas en entornos laborales. A partir de los dichos públicos de estas mujeres, Gianola ejerció diversos mecanismos de abusos sobre ellas.

En todo este contexto en el que siguen apareciendo más testimonios y damas que coinciden en las revelaciones de circunstancias del mismo tenor, surgió la desgarradora experiencia de Fabiola Yáñez, nada más y nada menos que la Primera Dama de la Nación.

La pareja del presidente Alberto Fernández juntó valor y narró sus episodios horrendos, que padeció en 2018, en una entrevista que brindó años atrás en Intrusos. En esa visita al programa de América, Fabiola describió con detalles el accionar espurio de Gianola.

"Viví situaciones incómodas de una confianza que nunca se la di. La verdad es que no lo conocía y lo conocí en la obra. Él me hizo sentir mal e incómoda. Yo le puse los límites y se lo dije en ese momento, pero creo que tiene esa forma de ser porque ya me lo habían dicho”, señaló.

En esa nota, Yáñez intentó aportar la mayor claridad respecto a las maniobras repudiables del actor y soltó: “Cuando me saludaba me daba abrazos y te das cuenta cuando traspasa la línea de compañero. Por suerte, pude poner un freno".

En cuanto al aprendizaje que tomó de todo eso y qué postura adoptó para alejarse de ese hombre, la Primera Dama exclamó: “Intentaba no estar a solas con él para evitar un mal momento. No volvería a trabajar con él, sin importar cuál fuera el rubro u empleo".

Además, Fabiola, que es actriz y también periodista, recordó que en esos días aciagos, dolorosos y angustiantes le contó a su pareja, Alberto Fernández, lo que padecía. Para terminar, Yáñez confesó lo que sintió durante ese tiempo: “Lo malo es que uno se termina sintiendo un poco mal”.