Pamela David reveló lo que más detesta de Daniel Vila

Pamela David fue invitada a Flor de Equipo (Telefe) para participar de una distendida entrevista. Durante la charla, la conductora enfrentó la sección "intragable" del ciclo conducido por Florencia Peña, donde el invitado puede escoger entre decir una verdad o comer un bocado de una comida cuyos ingredientes son bastante desagradables.

En este contexto, reveló cuál es el reclamo de Daniel Vila, su pareja y presidente del Grupo América, que no soporta. "Lo voy a contestar porque hay algo que hoy me está afectando cada vez más, aprovecho, mi amor, para hacerte esta denuncia públicamente", comenzó diciendo David.

"Detesto que me diga que deje el celular. Si lo agarro, es porque lo quiero agarrar", comenzó diciendo. Luego, aclaró en qué contexto recibe este reclamo de Vila. "Por ahí estamos en una reunión y yo quiero verlo, no quiero pasar por mal educada Pero es mi decisión y quiero verlo. Y no me lo digas, porque me molesta", aclaró.

"Te juro que es una cosa que digo ¿Por qué? Me voy al extremo. Es mi libertad, es mi cuerpo, hago lo que quiero. Pero es algo tan simple como que si lo agarré. Es porque quería. No agarro algo que no tengo ganas!", finalizó.