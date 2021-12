Wanda Nara volvió a referirse con picardía a La China Suárez

Wanda Nara se encuentra en la Argentina junto a sus hijos para celebrar las fiestas junto a su familia. En este contexto, la empresaria también está ocupándose de su agenda laboral y realizando algunas entrevistas exclusivas con algunos medios nacionales.

En este sentido, la empresaria protagonizó una entrevista exclusiva con la revista Gente donde se refirió a todo. Obviamente habló del escándalo que protagonizó su marido Mauro Icardi con La China Suárez.

Durante la charla, Wanda reconoció que ella no sabía que al escándalo lo habían bautizado como el "WandaGate". "Lo llamaron WandaGate, después me enteré que significaba ‘el caso de Wanda’ y, cuando supe eso, dije ‘¿pero qué, es un policial, a quién van a matar?’ y no murió nadie, al menos por ahora", comentó en tono amenazante. "Ese nombre tuvo éxito porque hubo muchos hashtags, es algo que me divierte, pero no le doy mucha bolilla", agregó.

Recordemos que durante la misma entrevista, Wanda sorprendió al referirse a su relación con Antonela Roccuzzo. "Es una relación de dos argentinas que viven en el exterior", comentó la empresaria y reveló que la ayudó cuando ella llegó a París: "Le pude dar mis consejos o mis números de teléfono, es decir, los datos que yo ya tenía porque yo estaba desde antes en Francia".

"Es un amor de persona, una madre estupenda. Me veo muy reflejada en ella, porque las dos somos muy madres de usar jogging y zapatillas, tenemos tres hijos varones. Vivimos la vida como cualquier madre", comentó sobre la rosarina.