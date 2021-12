El relato de Fabiola Yañez sobre el acoso que sufrió por parte de Fabián Gianola

Fabián Gianola tendrá que presentarse este viernes a indagatoria por las denuncias de abuso sexual que pesan sobre él. La causa cuenta con más de seis hechos que incluyen abuso simple y violación. El actor será indagado este viernes, tras lo cual podrían solicitar su detención. De declararlo culpable, la pena podría ser de 8 a 20 años de prisión.

En este contexto, en Los Ángeles de la mañana recordaron el duro relato que realizó Fabiola Yañez durante una charla en 2018 en Intrusos contra el actor. "En su momento Fabiola fue al programa de Jorge Rial y esto decía", comentó Ángel de Brito antes de poner al aire el tape.

En las imágenes se escucha a la actual pareja de Alberto Fernández recordar la penosa experiencia de haber compartido elenco con Gianola en Entretelones. "Viví situaciones incómodas de una confianza que nunca se la di. La verdad es que no lo conocía. Él me hizo sentir mal e incómoda. Yo le puse los límites y se lo dije en ese momento, pero creo que tiene esa forma de ser porque ya me lo habían dicho”, aseguró en su momento.

"Intentaba no estar a solas con él para evitar un mal momento. No volvería a trabajar con él, sin importar cuál fuera el trabajo", agregó la actual Primera Dama. "Cuando me saludaba me daba abrazos y te das cuenta cuando traspasa la línea de compañero. Por suerte, pude poner un freno", recordó.

Sobre las denuncias

Cabe recordar que una de las denunciantes es una conocida actriz, Viviana Aguirre, y de acuerdo a su declaración los abusos habrían ocurrido en un canal y en una radio donde el actor trabajaba. La segunda denuncia fue realizada en 2019 por parte de otra actriz. Fernanda Meneses sostuvo que Gianola se habría propasado mientras trabajaban en el ciclo Hoy ganás vos.

Por su parte, allegados a la defensa de Gianola aseguraron a La Nación que están "tranquilos", esperando las instancias de la instrucción. "No hay pedido de detención, eso es una locura absoluta, es algo que procesalmente no puede pasar en este momento", aseguraron.