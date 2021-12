Benjamín Vicuña contó cómo siguen con la China tras el affaire con Icardi: "Ese puterío no me...”

Amante del bajo perfil, a pesar de que la vida lo llevó a estar en el centro de los flashes más de una vez, Benjamín Vicuña es un tipo afable y educado a la hora de dar notas. Aunque, cuando se trata de su vida personal, suele destacarse como un campeón en el arte de esquivar preguntas.

Sorprendentemente, la última aparición pública de Vicuña fue totalmente distinta. Amigable y de buen humor tras el evento en Buenos Aires de una marca de la que es embajador, al actor se lo vio dispuesto a hablar de todo. Incluso, de su ex desde agosto de este año, la China Suárez, que viene de protagonizar un escándalo épico.

Todo empezó cuando el cronista de Intrusos le llamó la atención sobre la buena onda que se veía que tenía con Pampita, a quien se encontró en el convite, y con quien esta semana compartió otra situación social. Los dos estuvieron en la celebración de fin de año de Carolina Herrera en el Teatro Colón, en la que Eugenia Suárez, a pesar de haber trabajado para la marca, no dijo presente.

Muy superado, Vicuña se refirió a la excelente relación que tiene con las madres de sus hijos: “Nosotros nos juntamos todas las semanas”. “Este tipo de cosas van a pasar, van a seguir pasando, es lo normal, es lo natural lo que pasa con ella (Pampita), con mis otras ex parejas, es algo que espero que sea natural y orgánico cuando pasa”, empezó.

“Es para celebrarlo, la idea es quitarle dramatismo a la cuestión. Está bueno tener relaciones así, sanas, también por el trabajo”, añadió, relajado, y luego aseguró que no tiene drama con nadie: “Sinceramente, no tengo una persona en mi vida con la que no me pueda cruzar en un evento; no me gustan esos puteríos”.

Tras expresar alegría y alivio por la vuelta de los abrazos, la vida social y la apertura de los teatros después de un año negro en el que tuvo que cerrar sus salas en Chile, el actor de ATAV se refirió al comunicado que lanzó en sus redes para respaldar a la China apenas estalló el Wandagate y muchos se encarnizaron con ella.

“Fue lo que me nació en un momento en el que sentí cuando vi un ataque desmedido, no hablo de la prensa, sino de una cosa social, a esa tendencia que tenemos al boicot y a autodestruirnos”, aclaró.

Además, señaló que la relación con ella sigue siendo fluida. “Sí, hablamos”, afirmó. “Soy un tipo grande, tengo 43 años y tengo claro que nuestros hijos están por delante de todo. Así es y así tiene que ser”, indicó Benja.

Sin embargo, dejó en claro que hay datos que él prefiere no enterarse para protegerse del dolor. De hecho, dijo que no sabe lo que Wanda Nara expuso sobre su ex pareja en su famosa entrevista con Susana Giménez. “Sinceramente, no vi nada, me preservo; no voy a estar consumiendo cosas que me hacen mal”, concluyó.