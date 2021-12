Hartó de las especulaciones por el final de LAM, Ángel de Brito realizó un fuerte descargo

Luego de anunciar el sorpresivo final de Los ángeles de la mañana, las especulaciones sobre los motivos que llevaron a Ángel de Brito a tomar la decisión comenzaron a rodar con firmeza en redes sociales y programas de chimentos.

Cansado por las repercusiones, el conductor de LAM realizó un fuerte descargo en sus redes sociales. "Para todos los que preguntan, como verán, sigo de vacaciones", comenzó diciendo el periodista en un video de Instagram. "Vuelvo a LAM, no es que no vuelvo nunca más, como dicen las pavadas que están leyendo. Cuando vuelva voy a explicar todo lo que faltó explicar, lo que pueda por lo menos", reveló.

"Otra cosa que quería decirles es que están diciendo que deje sin trabajo a las chicas. Todas las angelitas tienen contrato hasta marzo, faltan tres meses. Todas las angelitas están siendo convocadas por otros programas, inclusive lo fueron antes de mí anuncio", aseguró.

"Todas tenían libertad de irse cuando quisieran, como cualquier programa. Nadie está esclavizado. Ellas pueden hacer lo que quieran, como lo han hecho a lo largo de estos seis años. Ya me voy a dedicar a todos los que tiraron mala leche con ese tema", agregó.

Finalmente, de Brito lanzó un filoso comentario: "Hubo un programa que llamó a tres angelitas para contratar. O sea, quieren hacer LAM. No van a poder nunca ser LAM", sentenció.

Cabe recordar que ayer, el periodista dio por tierra los rumores sobre Cinthia Fernández y un supuesto enojo que la angelita tendría por haberse quedado sin trabajo. "Para todos los que me preguntan por @cinthifernandez fue convocada antes de todo esto para ser jurado del nuevo reality de @AndreaPolitti en @eltreceoficial y le dije que haga las dos cosas en su momento. Nadie se va a quedar sin trabajo al contrario", puso en su cuenta de Twitter.

"¡Exactamente! Y lo conté en mis redes además. El programa al final no se hace por ahora pero es así. Y también me ofrecieron Stravaganza antes de esto y ahí, yo no fui porque me quedaba en LAM. Fue decisión mía, nadie sabía de esto. Y también tengo propuestas en radio", aclaró la panelista en defensa de Ángel.