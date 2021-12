Cuál es el polémico proyecto que Cinthia Fernández aceptó hacer después de LAM

Con un tweet con olor a pólvora, Ángel de Brito revolucionó las redes la semana pasada al anunciar que, después de cinco años, LAM llegaba a su fin. En su mejor momento, con picos de rating y encendido (gracias al Wandagate, claro), el programa de chimentos se despedirá de la pantalla de El Trece el 31 de diciembre.

Y luego de un primer momento de llanto, angustia y desconcierto ante la inesperada noticia, las angelitas entraron en una vorágine de horas decisivas, a barajar y a dar de nuevo para acomodar su futuro laboral de cara al 2022, ahora con la agenda liberada.

La primera de las panelistas en confirmar su nuevo rumbo fue Maite Peñoñori, que un día antes del bombazo que tiró Ángel le dijo adiós a Los ángeles de la mañana y contó que en pocos días arrancará en la competencia, Intrusos.

Y a los días hablaron Yanina Latorre, Pía Shaw, Andrea Taboada y Mariana Brey. Yanina, Taboada y Pía, aparentemente seguirán con la productora Mandarina, mientras Brey espera la vuelta de sus vacaciones para evaluar propuestas. Sin embargo, faltaba una angelita por definirse, de quien no se sabía absolutamente nada: Cinthia Fernández.

Luego de muchas versiones y especulaciones y cansado de las consultas que le llovían en su celular, Ángel finalmente se pronunció en la red del pajarito y habló de lo que hará la mamá de Bella, Francesca y Chiara.

“Para todos los que me preguntan por @cinthifernandez, fue convocada antes de todo esto para ser jurado del nuevo reality de @AndreaPolitti en @eltreceoficial y le dije que haga las dos cosas en su momento. Nadie se va a quedar sin trabajo, al contrario”, escribió.

Para confirmar la versión, Cinthia le contestó: “¡Exactamente! Y lo conté en mis redes, además. El programa al final no se hace por ahora, pero es así. Y también me ofrecieron Stravaganza antes de esto y yo no fui porque me quedaba en LAM. Fue decisión mía, nadie sabía de esto. Y también tengo una propuesta en radio”.

Con lo cual, lo único que resta saber es qué hará el conductor, que por el momento sigue de vacaciones en Mar del Plata, descansando después de la final de La Academia de ShowMatch, de donde ya se define como “ex jurado”.