Marcelo Polino reveló un dato clave sobre el final de Ángel De Brito y LAM

Ángel de Brito comunicó la semana pasada que el 31 de diciembre se emitirá el último programa de LAM, que sale al aire por El Trece todas las mañanas de lunes a viernes junto con sus panelistas, más conocidas como “Las Angelitas”.

El anuncio fue de tremendo impacto para el mundo del espectáculo, ya que el conductor está en la pantalla hace muchos años y nadie se esperaba la culminación de este ciclo. Los medios de comunicación dieron infinidades de versiones sobre los motivos de dicha finalidad, pero nada quedó en concreto.

Por su parte, el periodista Marcelo Polino propuso un enigmático. “Yo tengo un dato importante. Estuve con un directivo del Trece, Coco Fernández. primero pensé que era un broma, pero después le pregunté a él qué había pasado”

Sus palabras generaron intriga, pero no tuvo problemas en seguir hablando al respecto. ““Lo que Coco Fernández me dijo fue que habían decido no continuar la relación con la productora Mandarina, por una cuestión económica, y que no había habido conflictos” confirmó Polino.

Por su parte, Yanina Latorre, quien es panelista tanto de Ángel de Brito como de Marcelo Polino en el programa radial en Mitre, salió en defensa del conductor de LAM y sentenció: “Ángel me dice que no lo decidió el canal, que él decidió no seguir en el Trece. Porque cuando el canal no arregla con Mandarina, igual hablaron con él y le ofrecieron seguir, pero se negó”.

La decisión fue comunicada por De Brito a través de la red social Twitter, con pocas palabras pero que dejó a todos sus seguidores boquiabiertos. “Primicia el 31/12 termina Los Ángeles de la Mañana” fue su publicación, sin dar mayores detalles.

Sus fanáticos respondieron rápidamente, con un dejo de tristeza y absoluta incredulidad. También generó confusiones, ya que muchos preguntaron si se trataba de un cambio de horario o simplemente, como tal lo fue, el fin del ciclo.

De esta manera, "Los Ángeles de la Mañana" llega a su fin. Se emitirá hasta el último día del año y luego De Brito con sus panelistas no volverán a los estudios de El Trece. Aún sin detalles sobre el motivo por el cual se produjo este sorpresivo final.