Revelan en qué canal seguiría LAM tras el escándalo con El Trece

Ángel de Brito informó el día viernes el sorpresivo final de Los Ángeles de la Mañana. Luego de contar algunos detalles sobre la necesidad de un descanso, lanzó: "Me voy del Trece". Esta frase generó muchas dudas sobre los verdaderos motivos del conductor. Las repercusiones de la noticia no se hicieron esperar en las redes sociales.

Pero hoy fue Yanina Latorre quien despejó todas las dudas en su ciclo radial con Marcelo Polino y contó que LAM se mudará a otro canal. "Ya arreglé con De Brito de palabra. Estoy adentro en lo que se viene. Yo voy con Ángel de Brito a donde sea'", comentó, dejando en claro que no se mudará de canal el equipo completo. Además, los rumores dicen que el programa podría desembarcar en Telefe con otro nombre.

Oficialmente nadie a confirmado la información. Pero quien no estaría muy conforme con la jugada del periodista es Cinthia Fernández, una de las angelitas que estaría afuera del nuevo proyecto.

Lo cierto es que el conductor de LAM le pone fin a un ciclo que comenzó en mayo de 2016 y que marcó a fuego la agenda chimentera de los medios nacionales. Además, en relación a de Brito, el periodista ya tomó la decisión de dejar la radio, su lugar como jurado en los programas de Marcelo Tinelli y ahora ponerle fin a su programa.

Cabe señalar que esta misma semana, el conductor también anunció la salida de una de sus panelistas. Maite Peñoñori decidió darle un nuevo rumbo a su carrera profesional y se alejará de LAM.

"Me costó un montón tomar esta decisión, este programa para mí fue todo. Fue el programa en el que crecí, en el que me fuiste dando un montón de espacios, siempre lo digo, no todos los conductores son así de generosos", comentó entre lágrimas Maite. Luego, confesó: "Sentía que tenía que cerrar un ciclo".