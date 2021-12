El accidentado debut de L-Gante como jurado de ShowMatch

L-Gante fue uno de los invitados especiales que tuvo anoche la final de La Academia de Showmatch. El popular artista se sumó al jurado del certamen integrado por Pampita, Jimena Barón, Ángel De Brito, Guillermina Valdés y Hernán Piquín.

"Vamos a presentar al sexto jurado de la noche. Es la voz de mucha gente, y de muchos de nosotros, aunque pareciera que no tenemos mucho que ver con su estilo, nos sentimos representados, porque es la cultura del pueblo, del barrio", comentó Marcelo Tinelli antes de presentar al artista.

"Todos sabemos de vos y te queremos. Nos encanta la familia que tenés y como sos. Nos identificamos casi todos los argentinos con vos, y eso es hermoso", agregó el conductor.

Así fue como el cantante se sentó en el centro de la mesa del jurado y expresó: "Si se enojan, no me echen la culpa a mí". Pero, cuando a L-Gante le tocó el turno de hacer su primera devolución de la noche, su micrófono no funcionó.

Rápidamente, Tinelli pidió que solucionen el problema. Con el tema técnico resuelto, el artista eligió a la pareja de Noelia Marzol y Jony Lazarte. "Fue más extrema", destacó para justificar por qué había realizado esa elección.

Recordemos que luego de un intenso duelo de tres ritmos, Marzol y Lazarte se consagraron campeones del certamen en una ajustada definición. Agustín Cachete Sierra y Fiorella Giménez fueron los subcampeones.

Con el 50.7% contra un 49,3%, la bailarina y su partenaire levantaron el trofeo. "Rompimos todos los récords, hubo un total de 123.673.658 de votos, entre los escaneados por QR y los del sitio web de El Trece", anunció Tinelli.

Sin poder contener las lágrimas, la bailarina declaró: "Gracias Marce, trabajamos toda la vida para esto. Nos matamos frente al espejo, corrigiendo la técnica y se valora este premio al esfuerzo, gracias a toda la gente que nos votó, somos inmensamente felices".