Qué parentesco tenían Graciela Borges y Jorge Luis Borges

Graciela Borges continúa sumando proyectos a su carrera como actriz. Desde hace tiempo, la intérprete demostró tener el talento necesario para triunfar en Argentina y también en diferentes países.



Con su actuación, la argentina nos regaló grandes interpretaciones y personajes que quedaron guardados para siempre en la memoria de los espectadores. Por este motivo, es una de las artistas más respetadas y aclamadas por su trayectoria.

Aunque no queden dudas de que la actuación es su pasión y su profesión, la intérprete estuvo a punto de no seguir estos pasos. Según reveló en una entrevista, su padre no estaba de acuerdo con que sea actriz.



Sin embargo, comenzó su carrera desde muy pequeña, alrededor de los 14 años. Esta profesión le dio grandes placeres y momentos inolvidables. También una gran relación con Jorge Luis Borges, el mítico escritor.

¿Cuál es el vínculo entre Graciela Borges y Jorge Luis Borges?

Durante muchos años, muchas personas creían que Graciela Borges era familiar de Jorge Luis Borges, el inolvidable escritor que aún se mantiene grabado en la memoria de los ciudadanos. Sin embargo, esto no es así.



Aunque todo el mundo conozca a la actriz por el apellido Borges, lo cierto es que no se apellida realmente así. Por herencia, la intérprete tendría que ser conocida en todas partes del mundo por el nombre Graciela Zabala. Pero ella decidió cambiarlo, y todo tiene una explicación.



De acuerdo con declaraciones realizadas por la propia intérprete, cuando era muy pequeña había sido criada para ser una “mujer perfecta“. De esta manera, la obligaron a tomar clases de baile, piano y también canto.



Graciela estaba obligada a cumplir las expectativas de su padre. Por este motivo, cuando reveló que quería convertirse en actriz, la familia se enfrentó a un gran inconveniente y contó con la desaprobación por parte de su padre.



Al notar el talento que poseía para la actuación, Hugo del Carril la invitó a trabajar con él en Una cita con la vida. Cuando recibió aquella propuesta, su padre se opuso y le dijo que si seguía adelante con esta idea, no iba a poder usar su apellido.



Fue aquí cuando entra Jorge Luis Borges a la escena. Al no contar con el apellido ni la aprobación de su padre, Graciela Borges estaba completamente deshecha. Sin embargo, el famoso autor decidió brindarle ayuda.





La actriz reveló que lo conoció en casa de Augusto Mario Delfino. En aquel momento, ella estaba muy angustiada por todo lo que estaba ocurriendo y se largó a llorar. Al verla tan mal, Jorge Luis Borges le preguntó qué ocurría.



De esta manera, la intérprete le contó toda la situación. Sin dudarlo, el famoso escritor le reveló que le prestaba su apellido para que pudiera cumplir sus sueños. “Luego, cada vez que nos encontrábamos, me preguntaba: ‘¿Le sigue haciendo honor?’", contó la actriz.



