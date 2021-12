Inédito: por qué Marcelo Tinelli y Adrián Suar rechazaron estar en los Personajes del año

La edición de la Revista Gente se realiza de manera habitual cada año, excepto el 2020 a raíz de la pandemia, y anoche se celebró la número 55 que reúne a las personalidades más destacadas del corriente 2021.

La misma tuvo invitados de todos los ámbitos. Por el lado de la música, se hicieron presentes L-Gante, Emilia Mernes, Maria Becerra, y la reciente incorporación en el mundo musical Flor Vigna, acompañada por su actual pareja Luciano Castro.

Por el lado del espectáculo, las presencias fueron multitudinarias. Las que no faltaron al evento fueron la diva argentina Mirtha Legrand, la one Moria Casán, Pampita, Luciana Salazar, Guillermina Valdes, y Juana Viale. Todas desfilaron por la alfombra roja, con unos looks impactantes a los ojos de los allí presentes.

Y no podían faltar los influencers en la foto del año. Estuvieron presentes Dario Barassi, quien además es el conductor del programa con mayor rating de El Trece, Santiago Maratea, Lizardo Ponce y Roberto Moldavsky.

Así mismo, también concurrieron a la celebración del año todos los que forman parte del equipo de Masterchef Celebrity Argentina. Entre ellos: Santiago del Moro, Germán Martitegui, Damián Betular, Donato De Santis, y el último ganador del certamen Gastón Dalmau.

Pero la gran sorpresa de la jornada fue la ausencia de dos de las figuras máximas de la televisión argentina: Marcelo Tinelli y Adrián Suar. Ambos tomaron la decisión de no asistir a la noche de gala. "Tienen muchos compromisos más importante y la agenda no les dio lugar", dijeron en Canal 13.

Se sabe que el Cabezón este año no tuvo el rating esperado en su programa “La Academia” pero eso no sería un impedimento para concurrir a un evento tan importante. Y por el lado del Chueco, fue duramente criticado a lo largo del año por algunos cambios de horario que se realizaron en la programación habitual de El Trece.

Tal hecho lo había anticipado Pia Shaw en el programa de Angel De Brito: “Adrián Suar no asistirá por compromisos personales". manifestó. Y que luego sentenció: “Agradeció pero prefirió no hacerlo, por tener algunos compromisos. El señor Marcelo Tinelli no va asistir a la gala”.