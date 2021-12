El sugerente vestido que lució Luciana Salazar en la gala del año que se robó todas las miradas

Anoche se celebró en el Alvear Palace Hotel la Gala de Personajes del Año de la revista Gente. El mítico evento distingue hace décadas a las personalidades más destacadas de cada año y los reúne para producir la emblemática portada de la revista que ya es un clásico nacional.

Entre los 50 personajes elegidos en este 2021, fue Luciana Salazar la que acaparó todas las miradas con el osado outfit elegido para la ocasión. Con un sugerente vestido verde al borde de la censura que dejó poco para la imaginación.

Luciana Salazar. Foto: Instagram @revistagenteok

Pero esta no fue la única noticia que protagonizó Luli en las últimas horas. Según informó Paula Varela en Intrusos (América), la modelo y Martín Redrado mantuvieron tres encuentros en las últimas dos semanas.

La periodista relató que un amigo del economista llamó a Salazar para acordar una reunión. Aunque en un principio se negó, finalmente aceptó la invitación. "Se encontraron una tarde-noche en un departamento en la Capital Federal. No piensen mal, estaba el amigo en común", señaló.

Recordemos que a fines de diciembre, el economista le puso fin a su noviazgo con Lulú Sanguinetti. En Paparazzi aseguraron que la separación había sido porque su ex pareja le había propuesto convivir y él se negó. Luciana estalló furiosa en Polémica en el bar (América) y casi al borde de las lágrimas reveló: "Él se separó de su ex por mí, se lava las manos y no quiere decir la verdad".