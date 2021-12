Destaparon la interna de MasterChef Celebrity: "La gran acomodada es..."

La tercera temporada de MasterChef Celebrity continúa generando un gran revuelo. Si bien el reality culinario de Telefe lleva poco más de un mes al aire, ya ha habido cruces entre los participantes y con los jurados. También, una de las figuras anunció su ansiado embarazo frente a las hornallas más famosas de la televisión argentina. Además, hubo quienes salieron a criticar la elección de los concursantes por parte de la producción ya que muchos alegaron que "no saben cocinar".

La última eliminada del ciclo fue Denise Dumas, quien no logró cautivar al exigente jurado con la preparación de un pancho al estilo de Germán Martitegui. En Intrusos, hablaron sobre la salida de la conductora y destaparon algunas internas del programa. "Yo dudo que Denise Dumas vuelva al repechaje del programa, porque está más enojada de lo que se vio, estuvo muy editado el programa", señaló Adrián Pallares.

Paula Varela, acotó: "Denise sintió que la sacaron, porque cuando se fue con Robertito en el auto dijo ‘me sacaron’ y, conociéndola, ella no habla por hablar. Lo que está queriendo decir es ‘por más qué hay otros peores, me sacaron a mí porque no me querían más en el show’".

Adrián Pallares

Fiel a su estilo, Pallares disparó sin filtro: "La gran acomodada de MasterChef es Luisa Albinoni, Martitegui el otro día le hizo la salchicha…ella va y al final es, una lágrima, un plato. Para mí es la gran acomodada y le vamos a hacer un seguimiento".

"Viva, como toda actriz, sabe cuándo llorar. Y Martitegui la ayuda, para mí obligado, porque Luisa tiene que llegar a la final. Porque en la versión anterior se equivocaron, la ganadora debió ser Georgina, no Gastón Dalmau", agregó el periodista.