Beto Casella tomó una tajante decisión y la comunicó en vivo en su programa

Meses atrás, Beto Casella reveló que tenía intenciones de realizarse una vasectomía pero aún no se animaba a concretar la intervención en su cuerpo. "Tengo ganas de hacerme una vasectomía pero cometí el error de verlo en Youtube. Me mató la curiosidad a la una de la mañana y ahí estaba el muchacho con los huevitos. Tampoco es tan cruento, pero igual voy a avanzar", señaló en una entrevista televisiva.

Ahora, finalmente dio el gran paso y lo comunicó al aire en el programa que conduce en El Nueve. "Le quiero mandar un saludo a Beto Bernardo, un urólogo que hoy me hizo una vasectomía. Me agarraron los huevitos y chau, porque no hay que dejarle a las mujeres todo el cuidado", señaló frente a las cámaras y sorprendió a los presentes en el estudio.

Y, sobre la intervención, sumó: "No duele nada, venís a trabajar a la noche, así que muchachos, sobre todo los que dejan todo el cuidado en las mujeres, bueno háganse esto".

Beto Casella

¿Qué es la vasectomía? Es una cirugía para cortar los conductos deferentes, que son los que llevan los espermatozoides desde los testículos hasta la uretra. Después de esta intervención, los espermatozoides no pueden salir de los testículos, por lo que un hombre que se haya realizado este procedimiento, no puede dejar embarazada a una mujer.