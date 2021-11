La durísima crítica de Cinthia Fernández a la China Suárez por ser una roba maridos: “Cuando Eugenia Tobal perdió al bebé ni se acordó”

A esta altura es muy fácil llegar a una conclusión: a la China Suárez no la quiere nadie. O, mejor dicho, son muy pocos. Y, donde sí no nos equivocaríamos, es si achicamos ese “mundo” a Los Ángeles de la Mañana, el programa que conduce Ángel de Brito en las mañanas de Canal 13 y tan bien le va de rating.

Desde que comenzó el Wandagate, Yanina Latorre y el conductor tomaron la lanza contra la ex de Benjamín Vicuña. Mariana Brey dijo lo suyo. Maite Peñoñori sumó datos, lo mismo que Andrea Taboada. Pero la que saltó con furia en estas horas fue la “buena” de Cinthia Fernández, quien en medio de un vendaval la volvió a tildar de “roba maridos”.

Todo esto se dio en medio del debate diario de la pelea de Wanda Nara y Mauro Icardi, quienes ahora parece que están de nuevo juntos después de dos separaciones un tanto polémicas (¿serán reales?). Sin filtro, la mamá de tres hijas no dudó en titular: "Ella te tira siempre con que es madre, pero cuando Eugenia Tobal había perdido un hijo no se acordó".

Esta referencia tiene que ver con lo que pasó en 2011, cuando Eugenia era pareja de Nicolás Cabré (llegaron a casarse) y él la dejó porque se enamoró de la China. Tobal, cuentan, estaba embarazada de un baby y ya había llegado a la novena semana de gestación. Al poco tiempo, Cabré y Suárez fueron padres de Rufina.

"Para el Día del Amigo me parece que no tiene muchos llamados", siguió Cinthia, mientras en el piso se debatía del estado Wanda Nara y Mauro Icardi. Allí Cinthia contó que su historia con la China viene desde hace un tiempo, y que todo empezó por la famosa maquinita para la piel que vendieron las famosas en la pandemia.

"Me bloqueó hace mucho tiempo por el tema de la maquinita. Estaba indignada porque ella promocionaba la contra y tiró caca contra nosotras", afirmó Fernández. Allí se metió Ángel de Brito con información y contó que la China “le recriminó que estaba embarazada”, y Cinthia afirmó muy caliente: "Ella te tira siempre con que es madre, pero cuando Eugenia Tobal había perdido un hijo no se acordó". ¡Qué lío!

La otra pelea de Fernández fue en mayo de 2020, y se dio en el mundo 2.0. "No quiero vender ninguna maquinita para la cara. Gracias", dijo la China, mientras Cinthia hacía su negocio: "Es mentira. En el Instagram de ella que tiene una parte exclusiva para esto, igual que tenemos nosotras por eso no tiene nada de malo, solo que no hay que tirar mala leche a los colegas porque todos estamos trabajando y mucha gente que no es del medio y también tiene un trabajo extra".

Lo cierto es que la historia de Cinthia con la actriz viene bastante pesada. Y, cuentan desde el piso de Los Ángeles de la Mañana, en Canal 13, que tienen que silenciar a Cinthia cada vez que se “arma” por miedo a lo que pueda decir. ¡Y si se tranquilizan, che!