El duro reclamo de Mauro Icardi a Wanda Nara con un pase de factura por su pasado

Mientras Mauro Icardi trata por todos los medios de recomponer su relación con Wanda Nara, la mediática sigue sin dar señales de una reconciliación definitiva, y en Intrusos (América) dieron detalles del duro reclamo que le hizo el futbolista a su esposa con un pase de factura por su pasado.

Según la panelista Evelyn Von Brocke, Mauro Icardi le habría reprochado a Wanda Nara que no le perdone su affaire con la China Suárez. “Yo te banqué con Maxi López”, le habría dicho en un fuerte tono el delantero del PSG a la empresaria.

Según, la integrante de Intrusos, Icardi habría increpado a Wanda diciéndole: "Dejate de jorobar, yo te banqué con Maxi López en todo el escándalo y ahí estuve firme. Me banqué mentir por vos y vos no me estás bancando en esta”.

Pero eso no es todo. Según Von Brocke, Mauro Icardi habría cuestionado en duros términos el tratamiento mediático que Wanda Nara le está dando a la crisis de pareja. “Pensé que éramos una sociedad anónima en lo económico, pensé que éramos una sociedad anónima en la vida y esto está fallando”, habría dicho enojado el jugador.

Recordemos que en Intrusos también contaron que el encuentro íntimo entre Mauro Icardi y la China Suárez quedó a mitad de camino, y revelaron el duro comentario que le habría expresado la actriz a Wanda y que deja al futbolista como un perdedor en la intimidad.