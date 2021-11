La catarata de memes que dejó la semifinal de Bake Off Argentina

Bake Off Argentina llega a su fin esta noche y en su última emisión se conoció a los participantes que se disputarán por el gran premio frente a las cámaras de Telefe. En su penúltimo programa, Kalia, Emiliano, Facundo y Carlos se enfrentaron en un difícil desafío: realizar tres preparaciones ícono de la pastelería mundial en tan solo dos horas y media.

Los concursantes debieron conquistar el exigente paladar de Damián Betular, Dolli Irigoyen y Pamela Villar elaborando un charlotte, de la gastronomía francesa; un apple pie, de Estados Unidos; y un rogel, de la pastelería argentina.

"Realmente vimos cómo seguían una receta. Hoy trabajaron con dos islas, dos hornos, dos batidoras, dos preparaciones al mismo tiempo...Fue un momento muy lindo el de hoy", señaló Betular la momento de dar las devoluciones.

Por su parte, Villar destacó: "Tres preparaciones, tres tortas, que hay que tener un ritmo y saber hacer una cosa primero, una cosa después. No era fácil, pero demostraron ser dignos semifinalistas de Bake Off". Y por último, Irigoyen, sumó: "No es fácil tomar la decisión de quiénes van a ser los finalistas, pero lo que tenemos en cuenta son esos pequeños detalles de una masa cruda o de la cantidad de dulce de leche en el rogel, o el no haber logrado bien las vainillas....es decir, la prolijidad. Estaban todos deliciosos, pero había detalles insalvables".

Finalmente, Facundo y Carlos fueron los elegidos para concursar por el premio mayor del reality y quienes hoy se enfrentarán con el objetivo de consagrarse como "el mejor pastelero amateur del país".

Durante la emisión del domingo, los fieles seguidores del reality culinario estuvieron atentos a todo lo que ocurría en el canal de las tres bochas y se expresaron en Twitter con divertidos memes. Aquí te compartimos algunos de los más graciosos que están circulando en la red social del pajarito.