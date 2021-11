Luego de quedar afuera de la final de Bake Off, Ximena habló de los romances que le atribuyeron

El pasado miércoles, Ximena no logró cautivar el paladar del exigente jurado de Telefe y quedó eliminada de Bake Off Argentina. La joven quedó afuera de la competencia a a tan sólo un paso de la gran final que se podrá ver este domingo en la pantalla del canal de las tres bochas.

El desafío al que se enfrentó no fue nada sencillo: en dos horas y quince minutos, los participantes tuvieron que preparar 25 cubos con dos masas y cremas distintas, cinco baños totalmente diferentes y decorarlos. La joven presentó a Damián Betular, Pamela Villar y Dolli Irigoyen un cubo rubik con un estilo muy Lali y no logró consolidar algunos cubos de su preparación. "Hice baños muy complejos y me equivoqué en el orden", reconoció.

Ahora, tras su salida, la marplatense brindó una entrevista radial y habló sobre los romances que le atribuyeron durante el ciclo. "Me apodaron rompecorazones porque me adjudicaron nuevos romances todo el tiempo", señaló en diálogo con La Once Diez.

Y sumó: "A mi me divertía mucho ver los rumores de romances en los portales. Pero la verdad es que sólo hubo química con Gino. Es gauchito, buena química, Gino es muy divertido, tenemos la misma edad, nos gusta la joda y coincidimos mucho".

Ximena y Gino de Bake Off Argentina

Sobre los vínculos que se dieron en el reality de pastelería, Ximena reconoció: "Se formaron mini grupos por coincidencias de la vida, por afinidad, por lo que sea. Particularmente yo me llevé bien con todos".