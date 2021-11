Yanina Latorre explicó por qué banca tanto a Santi Maratea en medio de la polémica: "El no se disfraza de solidario. Le importa vivir bien"

Yanina Latorre se la banca. Y muchas veces da miradas polémicas de la vida. Son muchas las personas que les gusta lo que hace Santi Maratea en redes sociales con sus colectas, pero muchos otros los que lo critican por el estilo de vida que lleva en casi todo momento.

En su visita a Los Ángeles de la Mañana, el programa de Canal 13 que la rompe en rating y es conducido por Ángel de Brito, Yanina contó el inicio de su amistad con el influencer y rescató su carácter frontal y su forma de afrontar la vida más allá de la mirada de los demás.

“Yo le banco porque no es el típico solidario. Esa es la parte que rescato de él. Es un tipo que vive laburando. Le importa él, le importa vivir bien, comer bien... No se disfraza de pobre, austero… Viste que en este país el que hace solidaridad parece que tiene que ir en alpargatas”, comenzó la mujer de Diego Latorre, que esta semana otra vez estuvo en el ojo por las acusaciones de Ulises Jaitt, el hermano de Natacha

“El te blanquea todo lo solidario, pero después te junta guita para comprarse una cartera Vuitton. Me parece bien porque la vida no tiene nada que ver con ayudar a los otros solamente. Solidaridad no es pobreza, eso es lo que le gusta a Santi”, se sinceró la rubia.

En otro momento de la entrevista, Maratea explicó más cosas de su vida y habló cómo se saca beneficios a lo que consigue desde sus redes sociales. “Me podría haber hecho famoso por saber usar muy bien los bitcoins y usar mi poder de inversión en ayudar a otra gente, pero lo más groso que yo tengo es la cantidad de personas que se suman, lo alto que es mi rating, si lo comparamos con la tele, cuando me pongo a ayudar”, comenzó.

"Cada vez que hago una colecta la cantidad de gente que ve mis historias sube mucho. Es evidente que hay un interés en la gente en ser parte, en pertenecer. Y ese es mi gran capital. Uno puede usar la empatía como motor de productividad. A mí me va mejor y gano más plata porque ayudo a otras personas... Yo vivo del laburo que tengo de siempre y es con las marcas y como influencer. Junto mucha plata", continuó Maratea.

“Con las redes yo tengo un negocio armado que camina solo. Puedo desaparecer cinco meses y el negocio va a seguir funcionando igual. Tuve que dejar muchas marcas de lado también porque no daba”, compartió Santiago.

"Yo me quise meter en temas que abarcaban las marcas para las que laburaba y no podían encargarse en ese momento. He dejado a las empresas que mejor me pagaban, pero la fuerza que tiene lo que hago genera mucha más plata que el trabajo que tengo como influencer. Nada funciona tanto cómo esto", cerró Maratea.