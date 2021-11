Por qué Pampita no se banca a Lourdes Sánchez y provocó un escándalo en La Academia fuera de cámara: “No me metan en estas pelo…”

La pelea estaba escondida bajo los tablones de la pista de La Academia de Marcelo Tinelli, el programa de las noches de Canal 13. Y con una simple pregunta de Marcelo Tinelli (“¿Las mujeres del jurado se llevan bien?”, quiso saber), todo voló por los aires en la productora, que se encuentra en la zona norte del Gran Buenos Aires.

Al aire se vieron risas y no mucho más. Pero afuera la historia se puso bastante fea. Siempre con “Pampita Style”, pero marcando claramente su terreno y escapándose del lugar de peligrosa en el que la quisieron meter: “No me metan en estas pelo… nunca más a mi. No me cierran”, le dijo al Chato Prada.

Fue Ángel de Brito el que deschavó el tema entre las chicas del jurado (esta semana faltó Jimena Barón porque se fue de vacaciones con su novio, Mr Habano) al responder lo que quiso saber Tinelli: “No, no se llevan bien. "Guille está muy picante esta semana, Lourdes la trató de borracha. Esta chica con tal de quedarse es capaz de matarte en vivo”, le contestó.

“Y Pampita y Lourdes no se bancan, hace años. Se sonríen, pero la verdad es que no se bancan", comentó el conductor de Los Ángeles por la Mañana. Después que Valdes dijera que ella no toma alcohol, De Brito aportó: “Sí, es cierto. Las titulares no toman, pero la suplente se toma todo”.

Siguiendo el relato en el vivo, Marcelo Tinelli le consultó a Pampa sobre lo que dijo De Brito. Y ella salió con su elegancia de siempre: "No, no nos conocemos mucho", comentó. Y Lourdes aportó lo suyo: “En el 2008 nos conocimos, pero no entablamos una relación…” ¡Todo dicho!

En la semana, Lourdes discutió con Valdés porque le dio puntaje de más a Pachu Peña y después la trató de alcohólica: "¿Tiene alcohol tu café? ¿Un 10? Bueno, está bien, hay diferentes miradas". Lo que intentó ser una “humorada”, en el resto del estudio se sintió como una falta de respeto.

Ángel y Lourdes tienen una relación larga y son compinches, y es por eso que sabe que la historia con Pampita Ardohain viene bastante picante desde siempre. “No hay feeling, siempre fue así”, informó, lo que corrobora lo que dijo Sánchez en el vivo.

Según relataron en La Academia, Pampa se quejó del trato recibido y avisó (por “décima” vez en el año) que no quiere estar metida en este juego de palabras porque “me hacen sentir incómoda. Yo acabo de ser mamá y sé lo que es el juego. Pero en este momento no quiero jugar a nada”. ¡Qué frenada de carro!