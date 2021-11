Jey Mammon y un filoso comentario sobre las clases de catequesis que le dio a la China Suárez: "No entendió nada"

Este sábado, Jey Mammon estuvo como invitado en PH - Podemos Hablar (Telefe), en la mesa lanzó un filoso comentario sobre las clases de catequesis que le dio a la China Suárez. Fiel a su estilo y a modo de humorada, el conductor afirmó: "No entendió nada".

“Yo le di clases de catequesis a la China y no entendió nada. Yo le expliqué como el c... también, es compartido esto”, deslizó entre risas Jey Mammon en alusión al escándalo en el que la actriz quedó envuelta al ser señalada como la tercera en discordia entre Wanda Nara y Mauro Icardi.

Luego, sobre sus tiempos de catequista en un colegio privado y su vínculo con la China Suárez, el líder de Los Mammones (América) agregó: “La conocí en el colegio Corazón de María, era una criatura ella”, y contó que la convocó para integrar el elenco de una obra escolar.

Luego, al hablar del motivo de su alejamiento del catolicisimo, Jey Mammon se sinceró: “Siento que el equivocado era yo, porque estaba en un lugar que no me correspondía”. Y además remarcó que pasado un tiempo cayó en la cuenta de que su identidad “en general no tenía que ver con la religión católica”.

En otro momento del programa, Jey Mammon habló sobre la muerte a comienzos de este año, a solo días de que se produjo su debut en el programa que lo consolidó como un conductor revelación. “A él mi abuelo le había cerrado el piano con llave, lo había mandado a la facultad. Cuando falleció siento que me abrió la llave del piano porque en el programa nunca le había sacado el jugo a la música. Lo siento más presente que antes, hay señales que son muy claras, él está”, expresó emocionado el humorista.

Por último, Jey Mammon recordó la última charla que tuvo con su papá, cuando le contó que tendría un nuevo programa en el canal América. “Le dije: ‘voy a tener mi programa, pero no Estelita, yo. Y se movió todo, le vi la sonrisa. Siento que cada paso que doy, es él que lo está haciendo porque cada día sucede algo superador”, contó el conductor.