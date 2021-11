Virginia Gallardo confesó detalles del acoso que sufrió por parte de Juan Darthés

Virginia Gallardo reveló el momento desagradable que tuvo que vivir con Juan Darthés cuando ambos formaron parte del Cantando por un Sueño. "El dijo: 'bueno para la interpretación vos abrazame por atrás y bajá tu mano.' Después en el vivo yo no hice nada de todo eso, pero terminó la canción y dijo: 'Apa apa qué quenchi que estaba Virginia, qué le pasaba conmigo", comenzó relatando la panelista de Intrusos.

"Yo estaba sola con dos varones, cantaba con uno y después con otro. En ese momento, imaginate me cae un Darthés, señor actor y yo le dije si. Yo recién arrancaba", explicó la modelo sobre la performance que tuvo lugar hace diez años. Luego, agregó: "Cuando uno hace una puesta en escena o una coreografía, uno propone muchas cosas, te abrazás te tocás y no hay ninguna connotación. Lo que no me gustó fue que terminara la canción y me dijera que estaba como loca con él".

Finalmente, Gallardo recordó que en esa gala terminó llorando por la situación y que el actor no hizo nada al respecto. "Es parte de su conducta de acoso. Tiene que ver con lo que decía Calu Rivero que dentro del formato de la actuación y con la excusa del acting, el tipo se aprovechaba", comentó su compañera de panel Paula Varela.

Recordemos que el próximo 30 de noviembre comienza el juicio oral contra Darthés en San Pablo como consecuencia de la denuncia de abuso sexual que realizó la actriz Thelma Fardin en Nicaragua a finales de 2018.

"El 30 de noviembre es el juicio oral a mi abusador, ese mismo día puede haber sentencia", escribió Thelma en su cuenta de Instagram. "Este camino agotador y doloroso llega al fin a esa instancia, tan difícil de conseguir para miles en mí misma situación. Gracias por la fuerza que me dieron desde el primer día y en esta recta final. Será justicia", finalizó.