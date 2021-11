Pampita contó cómo cambió su cuerpo de los “20 a los 40”: “A los 22, 23, andaba en microbikini por la calle. Entrenaba un poco, pero el cuerpo respondía más rápido”

Se viene el verano y Pampita es una de las referentes de la belleza en la Argentina. En una charla con Pablo Muney, en su programa de NET TV, la conductora contó qué y cómo hace para salir perfecta en las fotos que publica. Todo, claro, además de someterse a un buen plan de entrenamiento.

La charla con su periodista venía por el lado de Nicole Neumann, quien no le gustaría tanto que su chico Juan Manuel Urcera muestre sus abdominales: “Novio millonario, y la pareja le dijo ‘el lomito, un poco más tapadito’. Y me dicen que él contestó: ‘en el verano hay que mostrar todo’”, informó el panelista haciéndose el enigmático.

“¿En serio? Pero que lo muestre con orgullo. Yo también pienso lo mismo: el que puede, puede”, le llevó la contra Pampa. “¿No te pasa a vos que te presionás más en el verano? ¿O empezás antes? ¿Cómo hacías cuando tenías 22, 23 años?”, preguntó Muney a Pampita. “Yo meto mucho filtro y zafo. A los 22, 23, andaba en microbikini por la calle. Entrenaba un poco, pero el cuerpo respondía más rápido. Pero eran otras épocas. ¡No podemos ni comparar los 20 con los 40!”, le firmó Pampa.

Hace un tiempo, en otra entrevista, Carolina dijo cómo siente el paso del tiempo y qué hace para poder seguir trabajando en el primer nivel: "Me veo linda, con algunas arrugas pero más sabia. Hoy me acepto tal cual soy. ¿Botox? Jamás lo probé, y no me gusta como queda", aseguró.

Sobre lo flaquita que está a poco de haber sido mamá de Ana, en su círculo íntimo cuentan que "Caro es súper sana y muy disciplinada. No es amiga de los excesos: nunca bebió alcohol ni consumió drogas o cigarrillos. Toma de dos a tres litros de agua por día y se niega a las dietas esclavizantes. Se alimenta a conciencia, en dosis medidas".

¿Qué la puede? Dos cosas: la pasta y el helado de dulce de leche. "La única manera de perdurar en el tiempo es hacer lo que te gusta. Por eso entreno, hago abdominales, clases de baile, que queman muchas calorías y trabajan las piernas. Igual todo depende de los tiempos. Ahora estoy mucho con el patín también", contó.

Sobre su piel de niña, Pampita terminó de dar sus trucos: "Tengo una buena crema nutritiva de acción nocturna y protector sola siempre. Me maquillo poco, a pesar de mi trabajo. Pero cuando lo hago jamás me voy a dormir sin desmaquillarse. En casa siempre a cara lavada”, finalizó.