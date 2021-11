Revelan el chat comprometedor que el Tucu López habría tenido con una fan

El Tucu López y Sabrina Rojas confirmaron su romance en agosto pasado, luego que la modelo se separara definitivamente en mayo de Luciano Castro. Lo que para muchos parecía ser más una relación pasajera, la pareja se muestra cada vez más consolidada.

En este sentido, el actor aseguró que tiene ganas de formar una familia con ella. "Me encantaría ser papá", exclamó López durante una entrevista con la revista Para Ti. "Es un paso súper power porque Sabri tiene dos hijos y yo ninguno. Me re imagino la familia ensamblada", agregó.

Pero todo no es color de rozas en la relación. Según reveló Estefanía Berardi en Mañanísima, López habría tenido una caluroso ida y vuelta por sus redes sociales con una joven llamada Candela. "Esto empezó así. Ella le miraba mucho las historias a él. Entonces, el Tucu le manda un mensaje 'sos muy linda. Mirás mucho mis historias, pero no me seguís. Qué mal'", relató la panelista de espectáculos del programa que conduce Carmen Barbieri para la señal Ciudad Magazine.

"Ella le responde 'estaba indecisa si ir o no a ver la obra, por eso miraba tus historias’. Ella es de Olavarría". Luego profundizó: "Candela le pone 'debés estar acostumbrado a que todas te sigan'. Y el Tucu le contesta 'me llamaste mucho la atención. No te creas que es tan así'... Y le mandó una foto muy picante".

Finalmente, Berardi aclaró que los chats son reales. "Es la cuenta de él. Le pedí que grabe un video de la cuenta del Tucu para confirmarlo", concluyó.