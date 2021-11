La fuerte advertencia de Yanina Latorre tras ser amenazada por Horacio Pagani

Una nueva polémica se desató entre Yanina Latorre y Bendita Tv. Luego que la panelista de Los ángeles de la mañana tildara de "mediocres" a los integrantes del programa conducido por Beto Casella, Horacio Pagani salió a responderle con durísimas palabras y una fuerte amenaza.

"Escuchame, señora Latorre, ¿por qué no usás tu propio apellido? ¿Mediocre soy yo? ¿Y vos qué sos hablando de la vida de los demás? Si vivís de eso... Eso es tener jerarquía, ¿hablar de la vida de la gente? Dejate de joder, nena", arrancó diciendo el periodista deportivo.

Luego, agregó: "¿De dónde carajo me dice mediocre esta mujer? Mediocre sos vos. Conmigo no te metas porque vas a terminar mal, muchacha", concluyó amenazante.

Tras las repercusiones de sus dichos, Yanina recogió el guante y le respondió. "Qué señor peligroso, en ningún momento lo amenacé. Considero que sos un mediocre. Trabajarás de chusma en un programa porque no te están contratando desde el periodismo deportivo", arremetió la panelista de LAM.

"Mi odio y rencor hacia vos Pagani es que en la época de lo que le pasó a Diego, no te solidarizaste con él, habiendo sido compañero te reías y hacías chistes riéndote de Diego. No te amenacé, no te dije nada", agregó.

Finalmente, respondió a la amenaza de Pagani con una fuerte advertencia. "Ahora me amenazaste, creo que voy a llamar a mi abogada, hablaste de odio, insultaste porque se ve que te toqué algo con lo de mediocre, nunca te amenacé. Todo lo que digo es verdad... Si queres seguirme amenazando ahora voy a ir a la Justicia", concluyó.