Estos son los invitados de Andy Kusnetzoff para el fin de semana

Andy Kusnetzoff confirmó la lista de invitados para PH, Podemos Hablar. El ciclo que conduce el periodista por la pantalla de Telefe contará con cinco personalidades del mundo del espectáculo y los medios. Otro fin de semana que intentará seguir siendo el líder de la franja horaria que disputa junto a Juana Viale con La Noche de Mirtha (El Trece).

En este sentido, Andy recibirá a partir de las 22 a la abogada de los famosos Ana Rosenfeld, el humorista José Luis Gioia, el actor y conductor Jey Mammon, la modelo Ingrid Grudke y el hermano de Susana, Patricio Giménez.

Recordemos que el sábado pasado, Juanita y Andy protagonizaron un nuevo duelo por el rating. Aunque la actriz mantuvo sus números con respecto al fin de semana pasado, no le alcanzó para ganar.

Andy Kusnetzoff. Foto: Instagram @andykusnetzoff

El top 5 de los programas más vistos de la televisión abierta en nuestro país quedó configurado de la siguiente manera: en primer lugar PH: Podemos Hablar con 9.4 puntos de rating, el segundo puesto fue para Pasapalabra, especial famosos (Telefe) con 6.6, en el tercer escalón quedó La noche de Mirtha con 6.5 unidades, la cuarta posición fue para Los Simpson (Telefe) con 6.4; y el quinto lugar fue para Baywatch Guardianes con 4.4 puntos de rating.

Recordemos que Rosenfeld transita el momento más duro de su vida luego de enfrentar la trágica muerte de su marido Marcelo Frydlewski producto del Covid-19. En este difícil momento, en la semana decidió romper el silencio y dio su primera entrevista en los medios.

La persona elegida por la letrada para abrir su corazón ante los medios en un momento de tanto dolor fue Ángel de Brito. En este contexto, Rosenfeld estuvo invitada a Los ángeles de la mañana y contó detalles de lo sucedido. "Faltaban unos días para volver y le dije 'amorcito me voy a ir a hisopar' y él me dijo 'nena hace dos años que todas las noches sentís que tenés Covid'... Durante la pandemia yo tenía la imaginación de que me iba a tocar y me cuidaba, no iba a ningún lado. Él siempre dijo 'si yo me contagio Covid, me muero'", confesó la abogada.