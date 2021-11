La escena de La 1-5/18 que generó repudio en las redes

La 1-5/18 (El Trece) volvió a ser noticia por una particular escena que se transmitió en el episodio de este miércoles. En esta ocasión, muchos de los televidentes criticaron una particular escena protagonizada por Agustina Cherri y Lali González. Para muchos fue una muestra clara de xenofobia, causando un fuerte repudio en las redes sociales.

En la escena se puede ver una charla entre el personaje de Rita (González) y Lola (Cherri). Luego de recibir un disparo, Rita pierde la memoria. Intentando recordar su vida, descubre algo inesperado. "Si vos decís que sos mi mejor amiga, yo lo que no entiendo es porque ustedes quieren hacerme creer que ese tipo que está afuera es mi marido", comenzó diciendo.

"Ese no puede ser mi marido, yo no siento nada por él. Encima él es paraguayo, no lo conozco", comentó. Allí, su amiga le explica: "Vos también sos paraguaya. Hablabas todo el tiempo así".

La escena generó gran repercusión en las redes. Con varios comentarios, videos, fotos y memes, muchos de los seguidores de la nueva tira de Polka se expresaron. "Suar sentado en un escritorio anotando: 'y le agarró una amnesia tan fuerte que se olvidó que era paraguaya'", comentó uno. "La primera vez que veo a un paraguayo discriminando a otro paraguayo", publicó otro.