El tremendo testimonio de Guillermo Andino sobre cómo vio a Maradona antes de la internación en Punta del Este

El estreno de la serie de Diego Maradona generó un efecto impresionante, con la atención desmesurada de millones de espectadores que se volcaron a la plataforma digital para divisar esta producción tan controversial. Desde el primer minuto ya construyó polémicas por el tratamiento de los acontecimientos de la vida del astro.

Uno de los puntos más álgidos se centra en el episodio tan delicado que atravesó el ídolo en enero del 2000, con esa internación milagrosa en el sanatorio Cantegril de Punta del Este, donde le salvaron la vida en el último suspiro a Diego. La serie exhibe un comportamiento errático de Guillermo Coppola, con una secuencia en la que se lo percibe muy despreocupado y hasta lo muestran frenando a tomar un café con Maradona tendido en la camioneta.

Esa escena provocó la reacción del ex manager de El Diez, que salió en diversos medios a ofrecer su verdad y a contradecir el guión de Amazon. Por eso, Coppola sostuvo: “La historia fue mucho más dramática de lo que se cuenta. Cargué nafta, Diego después de su primera declaración dijo que yo le salvé la vida, cosa que no es así, la vida se la salvaron los médicos. Yo lo que hice fue acelerar el trámite de la llegada. Un detalle, no tomé café”.

En ese tratamiento en Es por ahí, el ciclo de América, Guillermo Andino intervino para narrar su testimonio, dado que en esa época viajó a Punta del Este y coincidió con Diego en una noche agitada en esa exclusiva ciudad balnearia.

El conductor se lanzó a describir lo que vivió de primera mano, lo que experimentó en esos días tan álgidos: "Estaba de novio con Caro (Prat) y días antes fuimos a una fiesta en Barrio Parque donde estaba Diego. Yo estaba produciendo un programa en El Trece y los primeros invitados iban a ser Adrián Suar y Diego Maradona. Hablo con Coppola y me dijo: Diego va pero si venís a una entrega de premios en Punta del Este, que quiere que la conduzcas. Fue el 27 de diciembre, entre las fiestas. Vi el peor Diego en esa fiesta, estaba tomando mucho alcohol".

Guillermo agregó más pormenores de lo que atravesó en Uruguay y sobre todo su percepción del estado de Maradona en esa etapa tumultuosa. "Hice la entrega de premios y quedamos que nos veíamos el 8 de enero del 2000 en Canal Trece. Coppola me dice: yo te lo voy a cuidar porque Diego quiere ir al programa. Y después lo que pasó. Nos fuimos de ahí con Caro y yo dije: no llega", exteriorizó el conductor.

Toda una revelación que aporta un escenario, un contexto que empujó al astro a ese episodio cardíaco tan grave que lo sumió en una internación compleja y sobre todo en un verdadero milagro.