Damián Betular reveló cuántos kilos engorgó en Bake Off por probar tantos pasteles: "Acá todos los días es azúcar y han usado mateca como nunca"

Damián Betular es uno de los jurados más destacados Bake Off (Telefe), el reality de pastelería que está atravesando su tramo final. El reconocido experto en pastelería puso el acento en los aspectos no tan positivos de su trabajo y reveló cuántos engordó en el programa por probar tantos pasteles.

En diálogo con Germán Paoloski en el programa No es tan tarde (Telefe), Betular reveló detalles del detrás de escena del exitoso certamen, pero también se refirió a los problemas con su alimentación. “Como jurado de Bake Off... ¿cuántos kilos engordás probando pasteles todos los días?”, le preguntó el conductor. A lo que el pastelero respondió contundente: “Engordé 7,5. Ahora, como me ves, empecé 7,5 kilos abajo”.

Luego, Damián Betular se explayó: “Acá todos los días azúcar, torta. Y, aparte, han usado manteca como nunca en esta temporada. Todo se soluciona con manteca y azúcar".

Finalmente, sobre el sentimiento del jurado cundo los participantes son eliminados, Damián Betular confesó: “Me pongo melancólico. A mí lo que más me golpea es cuando están llegando a la etapa final, así como Cande Vetrano en MasterChef Celebrity, y me está pasando ahora en Bake Off, es que son muchas horas las que pasás juntos. Durante el Covid-19, la única gente que yo veía en el MasterChef I, era la gente con la que grabábamos y te encariñás. Pasás muchas horas juntos y la pasás bien pero también llorás. Es real todo lo que se ve”.

Más allá de las expectativas, esta temporada de Bake Off no alcanzó las mediciones de rating esperadas, por lo tanto sobre la marcha desde Telefe decidieron levantar el programa anticipadamente para darle lugar a una nueva edición de MasterChef Celebrity.