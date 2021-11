La furia de Paula Chaves tras los mensajes recibidos por su última foto

Paula Chaves se encuentra de vacaciones en México junto a su familia. En las últimas horas, la modelo y conductora publicó en su cuenta de Instagram una foto donde aclaró por adelantado: "No estoy embarazada". Todo fue por la panza que se le marcaba en la foto. Luego, la mujer de Pedro Alfonso reflexionó sobre los estereotipos: "Si una panza no es chata, solo puede ser embarazo... estamos mal, relajen. Dejen de exigir y querer ver perfección en las reales", comentó.

Recordemos que Chaves fue noticia estas últimas semanas tras el escándalo que protagonizó la China Suárez con Wanda Nara y Mauro Icardi. Fue en Los ángeles de la mañana donde revelaron que tanto Chaves como Zaira Nara no querían saber más nada con la actriz. "Se rompió esa amistad", disparó Ángel de Brito. "Paula guarda silencio pero no quiere saber más nada con la China", afirmó el conductor de LAM.

Luego, fue Yanina Latorre quien informó que la actriz lanzó tremendos comentarios sobre la conductora de Bake Off Argentina. "La semana pasada, La China hizo una producción de fotos donde habló mucho. Se ve que no se da cuenta, no mide que hay productores cerca escuchando", arrancó contando Latorre, y señaló: "Eugenia criticó mucho. Dijo que Paula era mala persona, una atrevida y que no entendía por qué se había metido".

"Para mi Paula estuvo fantástica, la ayudó y defendió a Zaira. Pero la China cuestionó que se metió donde nadie la llamaba y que no tenía por qué tomar partido por Zaira", indicó Latorre. "Oficialmente se terminó la amistad entre las dos", agregó de Brito.

Finalmente, Yanina salió en defensa de Chaves: "Jamás criticó a La China. Es más, a mí me clavó el visto. No quiere hablar. Tiene derecho a tomar partido, pero Eugenia dice que es una desubicada y que no la va a perdonar nunca".