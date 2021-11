El fuerte posteo de Ángel de Brito que después se arrepintió y borró

Este miércoles, el conductor Ángel de Brito sorprendió a sus seguidores en las redes sociales con un fuerte posteo que después se arrepintió y borró.

"Me gustaría cobrar puntual. ¿A ustedes?", expresó el líder Los ángeles de la mañana (El Trece), dando a entender que hay demoras en el pago de alguno de sus sueldos. De todas formas, De Brito no arrobó a ninguna empresa ni persona en particular, por lo cual rápidamente se disparaon las conjeturas.

El fuerte tuit de Ángel de Brito que después borró.

Algunos usuarios pensaron que el reclamo estaba dirigido a las autoridades de El Trece, pero periodista también tiene un contrato con La Flia, la productora de La Academia de ShowMatch, donde cumple su rol de jurado, y a su vez con Mandarina, la productora de LAM.

También existe la posibilidad de que haya publicado por error un mensaje que estaba destinado a algún contacto en particular. Como sea, y para evitar problemas, Ángel de Brito borró el mensaje y luego no hizo ningún comentario sobre el tema.

Recordemos que en el último mes, el conductor ha estado en la cresta de las mediciones de la franja de la mañana con el escándalo de Wanda Nara y Mauro Icardi. De hecho, este miércoles la panelista Yanina Latorre dio detalles de la nueva ruptura de la mediática, y entre otras cosas reveló el especial regalo que la China Suárez le pidió a Mauro Icardi.