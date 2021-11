Tras 10 años en pareja: aseguran que Shakira y Piqué están cerca del altar

A cualquier persona que este pensando en casarse le gustaría tener a Shakira en su fiesta. Moviendo sus caderas la colombiana sería capaz de poner a bailar a todo el mundo ¿Pero te imaginás tener a la colombiana en tu matrimonio justamente en el altar? Esto es lo que está desvelando a Gerard Piqué.

Luego de 10 años juntos son una familia consolidada. Sasha y Milán, sus hijos, siguen creciendo, pero no han visto los videos de la boda de sus padres, pues claro, los tortolitos aún no han dado el paso. Algunos rumores apuntan a que están muy cerca de celebrar la boda del año. El Barcelona FC tendría una alegría después de la partida de Messi.

Gerard Piqué es diez años menor que Shakira, de hecho, se conocieron cantando el “Waka-Waka” en Sudáfrica hace justamente 10 años. De esa copa mundial de la FIFA ambos salieron victoriosos, él con su selección española, ella catapultándose a la fama mundial. El futbolista es la segunda pareja que le conocemos a la colombiana. Antes, al menos formalmente, solo salió con el hijo del ex presidente, Antonito De La Rúa.

“Cuando una persona saca lo mejor de ti es un buen ser humano, pero la Shakira que está con Gerard es la mejor Shakira que yo he visto” decía el mánager de la intérprete de "Ojos así". Jairo Martínez afirmó que hasta ahora no le han hablado de matrimonio a él, pero que no le extrañaría que de un momento a otro tomaran la decisión. La cantante ya expresó en el pasado por qué no quería llegar al altar todavía: “El matrimonio me asusta. No quiero que me vea como la esposa; preferiría que me viera como su novia”.

Atenta se mantiene la prensa rosa por esta noticia. Ellos siguen demostrando el amor que se tienen por las redes sociales. Mientras, nosotros seguiremos esperando esa catarata de flashes sobre el fantástico cuerpo de Shakira, pero esta vez, vestido de blanco.