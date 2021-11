Conocida conductora lloró frente a cámaras al dejar su trabajo en un programa del canal América y Ángel de Brito acusó maltrato

En medio de una serie de intensos movimientos en el canal América, con múltiples renuncias, ahora se sumó una conocida periodista que se despidió llorando del programa en el que trabajaba. Con un fuerte mensaje en Twitter, Ángel de Brito señaló que su colega atravesó por una situación de maltrato

María Belén Ludueña protagonizó una abrupta salida de Buenos Días América (América), sumándose así a la baja de importantes figuras en la mencionada señal. El conductor de Los ángeles de la mañana (El Trece) habló sin filtro de maltrato en el ciclo conducido por Antonio Laje.

"¡Que triste que en pleno 2021 una profesional no pueda hablar del maltrato laboral! ¿Por qué llora @LuduenaMBelen?. Y, detrás de un mal tratador hay mucha gente con poder que lo apoya", arremetió contundente Ángel de Brito.

El fuerte tuit de Ángel de Brito sobre la salida de María Belén Ludueña del programa Buenos Días América.

Ludueña se despidió entre lágrimas de Buenos días América y Buenos días América Extra (A24 y América TV). Según indican varias versiones, su desvinculación tendría que ver con repetidos roces con Laje y las autoridades de América.

"No me podía ir sin llorar porque yo realmente soy así, soy muy sensible. Quiero agradecerles a todos... realmente soy así. Este es mi último día, son sensaciones encontradas", comentó María Belén Ludueña antes de romper en llanto. Entonces Antonio Laje siguió: "Belén se va de vacaciones anticipadas. Yo les voy contar algo también. En el canal van a haber muchos cambios. A Belén le pidieron que adelantara las vacaciones y en enero tiene que hacer el noticiero de las 19 horas en América Noticias. Vas a seguir trabajando en estos mismos estudios”.

Lejos de coincidir con lo que dijo Laje, Ludueña lanzó: "Eso igual no está definido todavía". Entonces el conductor insistió: "Vas a seguir en el mismo estudio, acá, pero esto es un día a día...".